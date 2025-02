Ecco il tabellone completo di Champions League dell’Inter

Si sono svolti a Nyon i sorteggi per la fase ad eliminazione della Champions League 2024/25, non solo per il primo turno ma è stato disegnato il tabellone completo. L’Inter ha pescato il Feyenoord negli ottavi di finale e giocherà prima fuori casa nel match d’andata e poi a San Siro nella gara di ritorno.

Se dovesse passare il turno contro la formazione olandese (che ha già eliminato il Milan nei playoff) nei quarti di finale i nerazzurri incontreranno una squadra tedesca perché c’è il “derby” tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen con eventuale prima sfida in Germania e poi ritorno a San Siro.

Procedendo ancora più in avanti e restando nel campo delle ipotesi, per l’Inter qualificarsi alle semifinali vorrebbe dire incontrare la vincente di Barcellona–Benfica oppure la vincente di Borussia Dortmund–Lille. Anche in questo caso la squadra di Inzaghi giocherebbe la gara di ritorno tra le mura amiche del Meazza.

Questo il tabellone completo della Champions League: