Sorteggio ottavi Champions League: ecco l’avversaria dell’Inter

La Champions League 2024/25 è pronta a entrare nella fase calda. Dopo i play-off, conclusisi mercoledì, oggi è il giorno del sorteggio degli ottavi di finale, durante il quale conosceremo il prossimo avversario dell’Inter.

In diretta a partire dalle 12.00, seguiremo qui su Passione Inter la cronaca testuale degli accoppiamenti che verranno fuori dalle ‘urne’ di Nyon.

Sarà FEYENOORD-INTER l’ottavo di finale dei nerazzurri, che evitano il lato del tabellone con il Real Madrid e negli eventuali quarti affronteranno la vincente di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen. Sorteggio sulla carta favorevole per i nerazzurri, ma gli olandesi, già capaci di eliminare il Milan, non andranno sottovalutati.

L’Inter giocherà il ritorno in casa. Le gare si disputeranno il si giocheranno il 4-5 e 11-12 marzo. Il calendario è da definire.

Questo il tabellone degli ottavi di finale di Champions League:

LATO ARGENTO LATO BLU PSG-Liverpool Benfica-Barcellona Club Brugge-Aston Villa Borussia Dortmund-Lille Real Madrid-Atletico Madrid Bayern Monaco-Bayer Leverkusen PSV-Arsenal Feyenoord-Inter

QUI, INVECE, IL TABELLONE COMPLETO CHE POTREBBE ATTENDERE I NERAZZURRI FINO ALLA FINALE DI MONACO

12.26 | Termina la cerimonia!

12.24 | Anche il ritorno della possibile semifinale sarà eventualmente in casa!

12.23 | L’Inter giocherà il ritorno degli eventuali quarti di finale in casa!

12.20 | Ora verranno determinati gli accoppiamenti dei quarti di finale, per sapere chi giocherà l’andata in casa.

12.18 | Ultimi due ottavi di finale: PSG-Liverpool e Benfica-Barcellona.

12.17 | Tocca all’Inter: l’ottavo di finale sarà FEYENOORD-INTER! Dall’altro lato PSV-Arsenal.

12.16 | C’è il derby di Madrid: sarà Real Madrid-Atletico Madrid. Di sonseguenza, dall’altro lato ci sarà un derby tedesco: Bayern Monaco-Bayer Leverkusen.

12.14 | Primi due ottavi di finale: Club Brugge-Aston Villa e Borussia Dortmund-Lille.

12.13 | Inizia il sorteggio!

12.09 | In corso spiegazione del regolamento del sorteggio. Ci sono due lati del tabellone: uno argento e uno blu. L’Inter giocherà il ritorno in casa, in quanto testa di serie.

12.07 | Entra l’ospite di giornata: Giovane Elber, vincitore della Champions League 2000/2001 con il Bayern Monaco.

12.05 | Entra in scena l’uomo dei sorteggi Uefa: Giorgio Marchetti, vice segretario generale.

12.00 | Inizia la cerimonia.