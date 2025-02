Scintille Inter-Juve per David: Champions League decisiva

Dopo aver ufficializzato l’addio dal Lille a fine stagione, Jonathan David ha fatto scattare automaticamente un’asta nei suoi confronti. L’attaccante canadese, obiettivo anche dell’Inter per la prossima estate, ha spiegato di aver deciso ormai definitivamente di non voler estendere l’accordo in scadenza con la formazione francese.

Oltre ai nerazzurri, va registrata in particolare la concorrenza della Premier League, oltre quella di altri grandi club come Barcellona, Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Stando a quanto riportato da Tuttosport, anche la Juventus starebbe facendo più di un pensierino verso la possibilità di strappare David a zero la prossima estate.

A causa delle commissioni alte che gravitano intorno all’operazione e dell’ingaggio importante richiesto dall’attaccante, sia per l’Inter che per la Juventus non sarà una sfida semplice. I bianconeri, in particolare, oltre a dover cedere necessariamente Vlahovic per liberarsi di uno stipendio divenuto ingombrante, dovranno centrare anche l’obiettivo qualificazione Champions League. Risultato che, stando all’attuale situazione di classifica, non sembra essere per niente scontato.