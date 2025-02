Le probabili formazioni di Inter-Genoa: la scelta in attacco

Nella 26a giornata di Serie A, l’Inter ospita a San Siro il Genoa di Patrick Vieira, arrivato a stagione in corso sulla panchina dei liguri e capace di raddrizzare un avvio di campionato con molte difficoltà per i rossoblù.

Tuttavia, all’esordio il Genoa, con ancora Gilardino in panchina, era stato capace di bloccare l’Inter sul 2-2, frenando l’avvio di stagione dei nerazzurri. Un motivo in più per gli uomini di Inzaghi per affrontare al meglio questa gara, a una settimana dalla sfida Scudetto con il Napoli.

Il tecnico avrà una settimana per preparare al meglio la sfida di San Siro, con praticamente tutto l’organico a disposizione per la sfida di sabato 22 febbraio alle ore 20.45.

Queste le probabili formazioni di Inter-Genoa: