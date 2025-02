Le formazioni UFFICIALI di Inter-Genoa: la scelta sui diffidati

Tutto pronto a San Siro per Inter-Genoa, gara valida per la 26a giornata di Serie A. I nerazzurri tornano a giocare dopo la bruciante sconfitta contro la Juventus e vanno a caccia dei 3 punti, che regalerebbero la vetta momentanea della classifica, in attesa della partita del Napoli di domani contro il Como.

Inzaghi deve fare i conti con le assenze di Sommer, Carlos Augusto e Thuram. Chance importanti, dunque, per Josep Martinez e Correa, così come per Asllani, che torna titolare al posto di Calhanoglu. In campo tutti e 3 i diffidati, Bastoni, Barella e Mkhitaryan, nonostante lo scontro diretto con il Napoli di settimana prossima.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Genoa: