Inter-Genoa, Inzaghi sceglie un portiere a SORPRESA

Inter-Genoa sarà la prima gara dei nerazzurri senza l’infortunato Sommer, che potrebbe stare fuori circa un mese. Un bel grattacapo per Inzaghi, ma in teoria anche una grande occasione per Josep Martinez.

Lo spagnolo è arrivato in estate con un investimento importante, ma fin qui in campo una sola volta, in Coppa Italia. Il suo esordio in Serie A, allora, arriverà proprio contro la sua ex squadra. Novità anche in panchina per quanto riguarda i portieri. Oltre a Calligaris, già da tempo aggregato alla Prima Squadra, Inzaghi ha portato un altro giovanissimo.

Si tratta del classe 2007, Alain Taho. L’estremo difensore albanese, diciotto anni il 30 aprile, è stato convocato un po’ a sorpresa, visto che negli scorsi giorni si era parlato soprattutto del classe 2006, Matteo Zamarian.