30 Settembre 2025
HIGHLIGHTS Inter-Slavia Praga 3-0: doppietta Lautaro e gol Dumfries
Guarda le immagini salienti della gara
Inter-Slavia Praga finisce 3-0. A San Siro, i nerazzurri trionfano nella 2a giornata del girone di Champions League e rimangono a punteggio pieno. Decidono la doppietta di Lautaro Martinez e il gol di Dumfries, in una gara dominata dall’inizio alla fine.
