30 Settembre 2025

HIGHLIGHTS Inter-Slavia Praga 3-0: doppietta Lautaro e gol Dumfries

Guarda le immagini salienti della gara

Gol Lautaro Martinez in Inter-Slavia Praga

Highlights Inter-Slavia Praga 3-0: doppietta Lautaro Martinez e Dumfries

Inter-Slavia Praga finisce 3-0. A San Siro, i nerazzurri trionfano nella 2a giornata del girone di Champions League e rimangono a punteggio pieno. Decidono la doppietta di Lautaro Martinez e il gol di Dumfries, in una gara dominata dall’inizio alla fine.

Rivivi la gara con gli highlights e leggi le pagelle di Inter-Slavia Praga:

