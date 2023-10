Nella giornata di oggi Zlatan Ibrahimovic era intervenuto al Festival dello Sport, toccando vari temi tra cui anche il passaggio dall’Inter al Barcellona. Parlando di Leao aveva colto l’occasione per attaccare Balotelli: “Lui ha avuto tante occasioni e le ha sprecate, è un peccato. Questa è la verità. Leao non è Balotelli. Il colpo di tacco di qualche partita fa (contro il Newcastle il Champions) è una roba geniale, se segni così sei un genio. Quella giocata fa capire perché Leao è in campo e Balotelli in tribuna”.

La risposta di Super Mario non si è fatta attendere. Prontissimo l’ex Inter ha postato una storia sul proprio profilo Instagram dove alza la Champions League vinta, taggando lo svedese.