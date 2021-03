Ibrahimovic: “Lukaku? Fra noi due nessun problema”. Poi scherza sul rapporto con gli interisti Fiorello ed Amadeus

L’attenzione mediatica del Belpaese, in queste ore, è tutta concentrata sul Festival di Sanremo che partirà questa sera. Fra gli ospiti anche l’attaccante del Milan ed ex giocatore dell’Inter Zlatan Ibrahimovic. In una conferenza stampa tenuta in vista dell’evento, lo svedese ha parlato della discussione in campo con Romelu Lukaku, in occasione del derby di Coppa Italia disputato quest’anno.

Queste le sue dichiarazioni sulla possibile presenza del belga al festival: “Per quanto mi riguarda sarebbe il benvenuto. Fra noi non ci so problemi personali, quello che succede in campo resta in campo”.

Sul rapporto con i tifosi nerazzurri Amadeus e Fiorello: “Mi ripetono ogni minuto che sono interisti, ma nei primi mesi di campionato non ho sentito nulla da loro. Ci riprenderemo il primato, senza un milanista non c’è un derby qui a Sanremo”.