TS – Tim Williams lascia l’Inter e vola a Londra: per lui un nuovo ruolo in Tifosy. I dettagli

Nuovo avvicendamento nei quadri generali dell’Inter: lascia infatti la società di Viale della Liberazione Tim Williams, che tornerà a Londra. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come l’ex direttore finanziario entrerà come partner in Tifosy, società fondata dal banchiere Fausto Zanetton che vede fra i suoi soci anche Gianluca Vialli.

Lo stesso Zanetton riveste un’importanza cruciale in questo periodo, in quanto Advisor di Bc Partners nella trattativa che il fondo britannico sta impostando per acquistare l’Inter. Da questo punto di vista le prossime settimane saranno cruciali: a Milano sono arrivati esponenti della società d’oltremanica, per cercare di convincere gli Zhang a chiudere per il trasferimento delle quote di maggioranza sui 750 milioni di euro.