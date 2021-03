CdS – Discorso nuovo sponsor dell’Inter sparito dai radar: i dettagli

Se le questioni campo dell’Inter stanno andando per il meglio, non si può dire lo stesso per la questione societaria. Suning sta facendo i conti con una grave crisi finanziaria che sta mettendo a dura prova la società cinese. Oltre al discorso del cambio di società, una questione molto calda in casa Inter è il cambio di sponsor, vista che la storica scritta ‘Pirelli’ non apparirà più nelle maglie nerazzurre: ad annunciarlo è stato Marco Tronchetti Provera.

Come riporta il Corriere della Sera, Tronchetti Provera ha confermato che Pirelli, dalla prossima stagione non sarà più main sponsor dell’Inter. A tal proposito, fino ad un paio di mesi fa pareva che l’annuncio fosse imminente da parte di Suning e doveva proprio arrivare dalla Cina. Anche di quell’argomento ormai non si hanno più tracce.

CONTE SULLA SCIA DI SIMEONE E GUARDIOLA >>>