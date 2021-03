GdS – L’Inter si gode il ‘Contismo’: numeri vicini a quelli di Guardiola e Simeone

L’Inter viaggia al ritmo delle migliori squadre d’Europa. L’allenatore nerazzurro Antonio Conte sta dando prova di essere un vero e proprio condottiero. L’obiettivo numero uni, si sa, è lo Scudetto che manca ormai da troppo tempo in casa nerazzurra. I numeri sono tutti dalla sua parte visto che la squadra guidata dall’allenatore italiano sta andando al ritmo delle migliore squadre europee per media punti dopo Manchester City e Atletico Madrid.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, se c’è una squadra che viaggia con ritmi europei, per gioco e intensità, questa è proprio l’Inter. Davanti ci sono due top allenatori come Pep Guardiola e Diego Simeone. In fondo Conte unisce i due mondi del Cholismo e del Guardiolismo: di moda in casa Inter c’è il Contismo. Ci sono i numeri che testimoniano il tutto: l’allenatore nerazzurro ha una proiezione di oltre 88 punti, ha una produzione offensiva maggiore rispetto a City e Atletico. Venendo alla media punti il tecnico salentino è al terzo posto in Europa con 2,33. Primo posto per il Cholo con 2,41 punti, dietro di lui Guardiola con 2,38.

