TS – Lukaku super: nessuno segna come lui tra i cannonieri della storia dell’Inter

Romelu Lukaku continua a fare la differenza e per questo l’Inter e Antonio Conte si tengono stretti l’attaccante. Il belga non è fondamentale solo in fase realizzativa: i compagni fanno sempre affidamento su di lui in situazioni di difficoltà e Big Rom non si risparmia mai. Nessuno è tanto decisivo in Serie A con gol e assist: Lukaku ha partecipato a 24 reti dei nerazzurri con 18 gol e 6 assist.

Come riporta Tuttosport, un altro dato impressionante di Lukaku è che al momento segna con più frequenza tra i grandi cannonieri della storia dell’Inter. Va in rete più spesso di gente come Meazza, Altobelli e Boninsegna. Negli ultimi 40 anni nessuno ha segnato come lui. Con la rete al Genoa è arrivato a 58 gol in 82 partite, equivale a una media di 0,7 reti a partita. Contro i blucerchiati ha superato Giuseppe Meazza che vantava una media di 0,69 gol a partita con 284 gol in 408 gare e pure quella di Roberto Boninsegna di 0,6 con 171 reti in 281 partite.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PARMA-INTER >>>