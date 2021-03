TS – Inter, Sensi verso la convocazione per Parma: sarà un ‘nuovo acquisto’ per la volata finale?

Dieci apparizioni stagionali di cui solamente una da titolare nel girone di andata alla seconda giornata contro il Benevento, zero gol e zero assist per un totale di 288 minuti giocati. I numeri di Stefano Sensi in questa stagione evidentemente non hanno bisogno di essere analizzati in profondità per capire che anche quest’anno qualcosa non è andato per il verso giusto. Il centrocampista dell’Inter ha purtroppo sofferto numerosi infortuni che nel tempo hanno anche condizionato la fiducia di Antonio Conte nei confronti della sua tenuta fisica.

Proprio il tecnico leccese che all’arrivo del ragazzo nella passata stagione dal Sassuolo lo aveva subito lanciato in campo, intravedendo delle qualità uniche nel suo centrocampo. Ed è quel tipo di calciatore visto nei primi due mesi della sua esperienza in maglia nerazzurra che Conte si aspetta presto di rivedere, specie adesso che è tornato nuovamente in gruppo dopo l’ultimo infortunio. A tal proposito, secondo quanto scritto questa mattina da Tuttosport, è molto probabile che Sensi venga convocato in vista della trasferta di Parma, con la speranza che stavolta possa davvero tramutarsi in un ‘nuovo acquisto’ senza altri incidenti di percorso.

