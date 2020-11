Icardi miniera d’oro, plusvalenza record per l’Inter. Il punto sul bilancio 2019-2020

Le ottime notizie per l’Inter non arrivano solo dal campo, nonostante la vittoria con il Sassuolo di oggi: durante la stagione 2019-2020, infatti, il club di Viale della Liberazione ha registrato buoni risultati anche dal punto di vista economico, con diverse cessioni che hanno fruttato numerose plusvalenze.

Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, lo scorso 30 giugno l’Inter ha chiuso il bilancio con 61,5 milioni di euro in plusvalenze, in aumento rispetto ai 40,1 milioni della precedente stagione. Importante, da questo punto di vista, la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint Germain per 49,1 milioni, che ha generato una plusvalenza di 47,1 milioni (record per il club di Viale della Liberazione).

Importanti plusvalenze sono arrivate anche dalle cessioni del giovane attaccante rumeno George Puscas, per 6,9 milioni di euro, e di Yann Karamoh al Parma (3,4 milioni).

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<