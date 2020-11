Con il Sassuolo cenni di ripresa. Inter scesa in campo “mangiando l’erba”, la strada per la vetta passa dalla continuità

L’Inter ha cambiato faccia e l’ha fatto nel giro di pochissimi giorni: certo, è presto per trarre sentenze definitive, ma la formazione scesa in campo al Mapei Stadium può far tirare un sospiro di sollievo a tutti i tifosi della Beneamata. Con Torino e Real Madrid a preoccupare era stato soprattutto l’approccio alla gara avuto dai nerazzurri, troppo molli ed incapaci di fronteggiare la furia avversaria.

Questo pomeriggio, invece, Lautaro Martinez e compagni hanno mostrato quella grinta di chi deve scendere in campo mangiando l’erba, proprio come vorrebbe dai suoi calciatori Antonio Conte. Lo dimostra la ferocia con cui i due attaccanti sono andati ad aggredire i portatori di palla del Sassuolo, recuperando il pallone che ha portato alla rete del vantaggio, e la voglia con cui la squadra si è mossa poi a caccia della rete che ha chiuso i giochi.

Quella di oggi era una partita ostica, per il carico di tensione lasciato dalle ultime uscite e per lo stato di forma dell’avversario, fra i più in palla del campionato. L’approccio alla gara è forse la notizia migliore che l’Inter si porta dietro dalla trasferta del Mapei Stadium, soprattutto per il livello d’attenzione mantenuto poi per tutti i novanta minuti.

L’Inter aveva bisogno di cambiare decisamente passo, con le prime risposte che sono state assolutamente positive. La strada è tracciata, con l’obiettivo che è quello di mantenere ora la giusta continuità nelle prossime settimane: con la mentalità mostrata oggi, gli uomini di Conte non possono e non devono aver paura di nessuno in questa Serie A. L’attenzione va tenuta però alta, per non ricadere nei soliti vizi che hanno condizionato la prima parte di una stagione, in cui il passo è stato decisamente più lento rispetto a quanto auspicato prima del via.

