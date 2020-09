Ligue 1, Icardi si sblocca: doppietta al Reims e prime reti stagionali. Ma il PSG è ancora settimo

La notizia riguarda l’Inter nella misura in cui diciamo che Mauro Icardi, oggi, ha segnato i suoi primi gol di questa stagione, ergo ha segnato i suoi primi gol da quando non è più definitivamente un giocatore dell’Inter, dopo che il Paris Saint-Germain ha optato per acquistarlo dal club nerazzurro per 57 milioni di euro, ricorderete.

Si è sbloccato alla quinta giornata di Ligue 1, Mauro Icardi, decidendo – con la sua doppietta – la gara giocata questa sera dal Paris Saint-Germain contro il Reims, vinta per 0-2 proprio grazie alle reti di Maurito, che ha battuto l’estremo difensore avversario, Rajkovic, al nono e al 63esimo minuto di gioco. Con la vittoria di oggi, il Paris Saint-Germain è settimo con nove punti conquistati in cinque gare, a -4 dal Rennes in cima alla classifica. Il Reims, invece, dal canto suo, resta in fondo alla classifica con un punto, a pari con il Dijon.

