Mercato – Ranocchia, la paternità e il trasferimento: definito il contratto con il Genoa, si chiude nelle prossime ore

Ci siamo, siamo nella fase calda, le prossime ore saranno decisive, si stanno limando i dettagli, è quasi fatta: la formula la potete scegliere voi, attingendo al sempre abbondante – e però estremamente ristretto – calderone delle formule da calciomercato. Ma per Andrea Ranocchia ci siamo veramente, e su un duplice fronte: su quello personale – perché, come fa notare il giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il difensore sta per diventare papà – e anche su quello sportivo, dal momento che Ranocchia sta vivendo, adesso, le sue ultime ore da calciatore dell’Inter, prima del trasferimento al Genoa.

Trasferimento che dovrebbe essere ormai pressoché definito, si stanno giusto – eccoci, appunto – limando gli ultimi dettagli, specie sul contratto del calciatore e sull’accordo tra i club. A Ranocchia dovrebbe andare un contratto biennale con opzione per il terzo anno, con uno stipendio da 1,5 milioni annui. Un’operazione che – terza formula famosa – dovrebbe completarsi nelle prossime ore. E poi, per Ranocchia, sarà tempo, dopo nove anni e due prestiti alla Sampdoria e all’Hull City, di salutare definitivamente l’Inter.

