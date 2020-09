Mercato – Pedullà: “Inter, per la difesa spunta l’idea Maksimovic: ma deve sbloccarsi un’altra situazione”

La chiave di volta, per forza, dovrà essere Milan Skriniar: sarà, cioè, un’eventuale cessione del difensore slovacco al Tottenham a finanziare ulteriori acquisti in difesa per un reparto arretrato – quello dell’Inter – che sta già per privarsi di Andrea Ranocchia, sempre più indirizzato (ormai da giorni) verso il Genoa. E secondo Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di mercato, tra i nomi che l’Inter potrebbe valutare in questi ultimi giorni di mercato, ci potrebbe anche essere Nikola Maksimovic.

Pedullà lancia la notizia sul proprio profilo Twitter, dove mette in ordine alcuni aspetti. Primo: il fatto che Maksimovic vada in scadenza di contratto con il Napoli e che il Napoli non voglia perderlo gratis tra (meno di) un anno. Un fatto, questo, che potrebbe agevolare una cessione svalutata ma quantomeno valutata qualcosina: in tempi di crisi da virus, meglio che niente. Il secondo fatto, dall’altra parte, è la situazione Skriniar-Tottenham: che, per sbloccare eventuali situazioni in entrata, dovrà necessariamente sbloccarsi a sua volta. Con altri nomi, altre ipotesi – sempre in entrata – che non smettono di orbitare.

