Mercato – Inter e Brozovic pronti al divorzio: sconto sul cartellino

Potrebbe non proseguire all’Inter il futuro di Marcelo Brozovic, da mesi sul mercato in uscita del club nerazzurro. Sino ad oggi, però, le offerte arrivate dalle parti di Viale della Liberazione non hanno soddisfatto le pretese della società interista, sebbene la volontà a voler trattare al ribasso. Come riferito da calciomercato.com, infatti, per via di qualche problema disciplinare degli ultimi tempi e di una collocazione tattica non semplice da incastrare nel nuovo 3-4-1-2 di Antonio Conte, l’ex Dinamo Zagabria non è più considerato indispensabile.

Lo stesso calciatore, che ha percepito di essere retrocesso nelle gerarchie del tecnico leccese rispetto al ruolo centrale che gli era stato ricucito lo scorso anno, si è dunque detto disponibile ad un addio. Da qui alla scadenza del mercato manca esattamente una settimana, poco se consideriamo la penuria di offerte arrivate fino a questo momento. La speranza, che l’Inter e lo stesso Brozovic continuano a coltivare, è che entro il prossimo lunedì possa arrivare sul tavolo nerazzurro una proposta convincente, anche al di sotto di quei 60 milioni di euro stabiliti dalla clausola rescissoria sul contratto del croato.

