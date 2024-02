Il 2024 dell’Inter fa impressione: numeri SURREALI per Inzaghi

Al di là della prestazione di ieri sera, in cui l’Inter sin dal fischio d’inizio non ha lasciato dubbi su chi avrebbe vinto agevolmente il match di San Siro, è tutto il 2024 vissuto dalla formazione nerazzurra a fare davvero impressione.

Su otto gare disputate tra campionato e la Supercoppa Italiana vinta, Simone Inzaghi e i suoi ragazzi hanno collezionato ben otto vittorie consecutive, zero pareggi o sconfitte. Numeri da urlo per i nerazzurri che, oltre a mostrare per distacco la miglior qualità di calcio in Italia, in quest’ultimo mese e mezzo ha messo a segno 21 gol e ne ha subiti solamente 4.

Una stagione sin qui praticamente perfetta, macchiata solamente dall’eliminazione in Coppa Italia ad opera del Bologna nel momento di minor brillantezza dell’Inter lo scorso dicembre. Troppo poco, in ogni caso, per condizionare i giudizi complessivi sui nerazzurri in una delle migliori annate in assoluto per risultati ottenuti e prestazioni messe in campo.