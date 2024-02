Tuttosport si ARRENDE all’Inter: “Sembra il City di Guardiola”

Come già accaduto più volte in questa stagione, l’Inter ha mostrato una delle suo versioni più belle di sempre specialmente durante il primo tempo della gara contro la Salernitana. Una squadra dagli automatismi ampiamente consolidati, un calcio spumeggiante che coinvolge tutti i calciatori in campo. La formazione di Simone Inzaghi sta vivendo un momento d’oro, ma soprattutto ha raggiunto un tale livello di confidenza da potersi permettere davvero qualsiasi tipo di giocata.

Una prestazione che ha stregato anche Tuttosport, come si evince dall’analisi di questa mattina del quotidiano sul match dei nerazzurri: “È l’Inter, sembra il Manchester City. Salernitana sotterrata già nel primo tempo, dieci punti di vantaggio sulla Juventus. Al di là della differenza di valori rispetto all’avversario, c’è modo e modo di vincere. E l’Inter – almeno fino a quando c’è stata partita – ha stretto sotto assedio gli avversari, li ha storditi con gli inserimenti degli esterni e le percussioni dei difensori centrali (come sa fare il City di Guardiola), ha governato un giro palla sempre elegante ed efficace segnando tre gol, colpendo un palo, una traversa e fallito un altro gol fatto con Lautaro”.