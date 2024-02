I quotidiani ESALTANO Carlos Augusto: “Sgroppata poderosa”

Ancora una volta, come già successo a più riprese in questa stagione, Carlos Augusto ha ripagato pienamente la fiducia riservata nei suoi confronti da Simone Inzaghi. Insieme a Dumfries, l’esterno brasiliano contro la Salernitana sembrava tutt’altro che una ‘seconda scelta’, bensì un titolare aggiunto a tutti gli effetti. Una prestazione da incorniciare quella dell’ex Monza che, dopo lo splendido assist a Thuram nato da un’azione insistita sulla sinistra, è stato lesto ad imbeccare Lautaro da una rimessa laterale per la seconda rete nerazzurra.

Per questa ragione, Carlos Augusto è stato premiato dai principali quotidiani sportivi in Italia con voti altissimi sulle pagelle di Inter-Salernitana:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – Sguscia di forza sulla sinistra sull’azione dell’1-0 e poi serve l’assist geometrico per Thuram. Ha vita facile con Sambia, chiude da braccetto alle spalle dell’acclamatissimo Buchanan.

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – Il suo primo sprint basta e avanza per un’esultanza liberatoria: quella di Thuram, servito nel cuore dell’area. Poi la rimessa laterale che manda Lautaro al 2-0.

TUTTOSPORT 7.5 – Sgroppata poderosa al 17′ per mettere un assist perfetto sui piedi di Thuram, ma è suo pure l’assist da rimessa laterale per Lautaro.

PASSIONE INTER 7.5 – Poderosa la cavalcata sulla fascia sinistra, coronata con l’assist a Thuram. Mette lo zampino anche sul gol di Lautaro: sua la rimessa laterale che serve il Toro. Grande prestazione anche nella ripresa.