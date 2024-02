VIDEO – L’esordio di Buchanan in un minuto: i doppi passi STREGANO San Siro

C’era tantissima curiosità da parte dell’intero popolo nerazzurro intorno a Tajon Buchanan. Finalmente, ad oltre un mese dal suo arrivo all’Inter, l’esterno canadese ieri sera contro la Salernitana è stato lanciato in campo da Simone Inzaghi per l’ultimo quarto d’ora, sul risultato di 3-0 in favore della formazione interista. Un debutto di qualità in cui l’ex Bruges ha mostrato subito lampi di classe ai suoi nuovi tifosi.

Queste le migliori giocate di Buchanan riassunte in un minuto: