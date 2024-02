“Un sogno che diventa realtà”: Buchanan euforico al debutto

Con l’ingresso in campo per l’ultimo quarto d’ora di Inter-Salernitana, Tajon Buchanan è diventato ufficialmente il primo calciatore canadese nella storia sia del club nerazzurro che della Serie A. Un impatto estremamente positivo sulla corsia di sinistra con giocate da talento vero che hanno incantato il pubblico di San Siro, facilitato poi dal risultato largamente in favore della squadra di Simone Inzaghi.

Al termine del match, Buchanan è stato dunque intervistato ai microfoni di Inter TV per esprimere le sue prime sensazioni dopo l’esordio: “Un sogno che diventa realtà, ho lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo. Posso giocare in tante posizioni, mi adatto a seconda delle esigenze della squadra. Devo ringraziare i compagni che mi stanno aiutando ad adattarmi a un nuovo calcio. L’allenatore mi dà tante indicazioni, sono felice di fare parte di questo gruppo. Ora dobbiamo continuare così”.