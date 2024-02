Nuovo portiere Inter: due candidati, può tornare il grande ex

Come il più classico degli ‘spettatori non paganti’, ieri sera Yann Sommer ha vissuto una partita a dir poco tranquilla. Il portiere svizzero non è stato quasi mai chiamato in causa anche nel gioco coi piedi, in quella che per lui è stata la quindicesima partita di questo campionato chiusa senza subire gol.

Nonostante la grande affidabilità mostrata nei momenti chiave dall’ex Bayern Monaco, il ruolo del portiere continua ad essere costantemente attenzionato dall’Inter sul mercato. In particolare, in virtù del rientro dal prestito di Audero alla Sampdoria in estate, il club nerazzurro vorrebbe già individuare adesso un vice Sommer in grado di poter affiancare lo svizzero ed essere pure all’altezza di una maglia da titolare.

In quest’ottica, come riportato oggi dal Corriere dello Sport, sono due i nomi evidenziati in rosso sull’agenda di mercato dei dirigenti interisti. Al primo posto rimane consolidato il fortissimo interesse per Bento, già vicino ai nerazzurri la scorsa estate prima del muro eretto dall’Athletico Paranaense. Il classe 1999 è il preferito, soprattutto per i costi accessibili del possibile affare tra i club.

In primo piano, però, c’è anche il nome di un graditissimo ex Inter come Michele Di Gregorio. L’estremo difensore di proprietà del Monza si è infatti formato nel settore giovanile nerazzurro, dove ha trascorso ben 14 anni prima di andar via. Cresciuto con il mito di Samir Handanovic in testa, il portiere italiano tornerebbe di corsa nel club che ha sempre sognato di difendere. L’unico vero ostacolo riguarda però il prezzo parecchio alto del cartellino richiesto dai brianzoli.

L’opinione di Passione Inter

Un club attento come l’Inter, anche in una fase così calda della stagione, giustamente inizia già a pensare ad una dinamica importante per il prossimo anno. In ogni caso, ci troviamo di fronte a due profili all’altezza della maglia nerazzurra e già in orbita da qualche tempo. Alle incognite che comprensibilmente si porterebbe dietro Bento per via della provenienza da un campionato completamente diverso da quello italiano, si affiancano invece le certezze che Di Gregorio ha già mostrato in Serie A negli ultimi due anni. Essendo cresciuto coi colori nerazzurri addosso e con l’esempio di una bandiera come Handanovic, il ritorno dell’ex interista sarebbe forse il più gradito dai tifosi. Promosso a pieni voti, inoltre, anche per un discorso di lista Champions.