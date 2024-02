Il patto tra Barella e l’Inter sui tempi del rinnovo di contratto

Il rinnovo di Niccolò Barella è uno degli obiettivi principali della dirigenza dell’Inter. Blindare il contratto del vice-capitano nerazzurro vorrebbe dire allontanare qualsiasi tipo di sirena di mercato da uno dei pilastri della rosa di Inzaghi. E non sembrano esserci troppi ostacoli in questo senso.

Infatti, come riportato da Sportitalia, c’è grande apertura reciproca da entrambe le parti. Tuttavia, i tempi della firma saranno lunghi, perché Barella e l’Inter hanno concordato di mantenere il focus sugli obiettivi di campo.

La volontà comune è quella di puntare a vincere il campionato, ma anche di arrivare fino in fondo in Champions League, per dare un finale diverso rispetto allo scorso anno alla stagione dell’Inter. Poi, ci sarà tempo per discutere con calma del rinnovo di contratto.

L’opinione di Passione Inter

La notizia sul rinnovo di Barella viaggia di pari passo con le parole di Beppe Marotta nel pre-partita di Inter-Salernitana. In questo momento l’obiettivo è pensare solo al campo, con la stagione che sta entrando nel vivo e che potrebbe vedere i nerazzurri protagonisti fino in fondo. L’accordo reciproco, in ogni caso, è un segnale importante, che fa guardare con ottimismo al futuro del centrocampista.