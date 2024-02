1 di 6

L’ANALISI DI INTER-SALERNITANA

L’Inter aveva bisogno di una vittoria serena e convincente prima della sfida con l‘Atletico Madrid, ed è puntualmente arrivata. I nerazzurri hanno annichilito la Salernitana, vincendo 4-0 e dominando dal primo all’ultimo minuto. Un successo importante per il morale e per la classifica, che ora recità +10 sulla Juventus seconda. In attesa del ritorno della Champions League, andiamo a vedere le cinque cose che abbiamo imparato dalla sfida di San Siro.

