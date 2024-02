Zilliacus, solo l’Inter in testa. Dall’Inghilterra: “Nuova offerta a Zhang”

L’interesse di Thomas Zilliacus per l’Inter non sembra essersi placato. Anzi, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe aver trovato nuova linfa per provare a convincere Steven Zhang a cedergli la società nerazzurra.

Infatti, come riportato dal Manchester Evenings News, il magnate finlandese avrebbe presentato un’offerta formale d’acquisto negli scorsi giorni. per un valore totale di circa 1,4 miliardi di euro. Alle spalle sua ci sarebbero diversi investitori provenienti dagli Stati Uniti.

Sempre secondo il giornale inglese, Zilliacus sarebbe ora completamente focalizzato sull’acquisto dell’Inter, abbandonando, dunque, qualsiasi tipo di interesse per i club della Premier League, tra i quali c’era il Manchester United.