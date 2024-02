Lautaro, niente PSG: c’è la data per la fumata bianca sul rinnovo

Il Paris Saint-Germain avrebbe messo gli occhi su di lui negli ultimi giorni, ma Lautaro Martinez è pronto a legare il suo futuro all’Inter in modo ancora più stretto, con il rinnovo di contratto. Le trattative proseguono e il traguardo sembra essere sempre più vicino.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la data per la fumata bianca potrebbe arrivare il prossimo 13 marzo, giorno del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come rivela sempre la Rosea, a mancare in questo momento sarebbero solo piccoli dettagli, legati a dei problemi familiari dell’agente Alejandro Camano.

L’opinione di Passione Inter

La notizia data dalla Rosea non stupisce più di tanto. D’altronde, sia da parte di Marotta, sia da parte di Lautaro, sono sempre arrivate parole di ottimismo in merito alla buona riuscita della trattativa per il rinnovo di contratto. Stando sempre alle parole dell’amministratore delegato nerazzurro, l’interesse del PSG non provocherebbe alcun tipo di preoccupazione in questo momento.