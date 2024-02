Irritazione Inter per la lettera sulla ristruttuazione di San Siro

La candidatura di Webuild in merito ai lavori di ristrutturazione di San Siro avrebbe creato un po’ di fastidio nel mondo Inter. La società avrebbe inviato una lettera a diverse personalità interessate nel progetto, tra le quali il sindaco Beppe Sala, il presidente e l’amministratore delegato del Milan, Paolo Scaroni e Giorgio Furlani, escludendo però i vertici della società nerazzurra.

Come riportato dal Corriere della Sera, i nerazzurri non avrebbero gradito particolarmente il fatto non essere stata inclusa tra gli intestatari della lettera, venendo a sapere di quest’ultima solo indirettamente. Non solo: la società interista non avrebbe gradito neppure il sopralluogo a San Siro, organizzato dal Milan proprio insieme a Webuild.