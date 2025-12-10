Infortuni Inter, novità sugli esami di Acerbi e Calhanoglu

Quella di domani sarà una giornata dedicata a controlli ed esami strumentali per Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, i due calciatori dell’Inter usciti infortunati dal confronto europeo contro il Liverpool. Gli esami dovranno fare chiarezza sulle reali condizioni dei due nerazzurri, fermatisi per problemi muscolari, ma soprattutto dare allo staff medico delle tempistiche reali per il ritorno in campo.

Le sensazioni non sembrano essere le stesse per i due titolari della rosa di Cristian Chivu. Per quanto riguarda il centrocampista turco, secondo quanto riportato da Sky Sport, la speranza è che si sia fermato in tempo e che quindi lo stop possa essere di lieve entità. Diversa invece la situazione del difensore centrale: i tempi di recupero per Acerbi rischiano di allungarsi con il difensore che dovrebbe perdersi la Supercoppa Italiana.