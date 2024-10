Infortunio Acerbi: quante partite salta con l’Inter

Domenica scorsa a Roma, l’Inter ha perso due titolari per infortunio in un colpo solo: prima Hakan Calhanoglu al 12′ e poi Francesco Acerbi al 27′ hanno chiesto il cambio in seguito a problemi muscolari, venendo sostituiti rispettivamente da Davide Frattesi e Stefan de Vrij.

L’entità degli infortuni è simile sia per il centrocampista che per il difensore, i quali si sono sottoposti fra lunedì e martedì ai consueti esami strumentali. Per entrambi si tratta di un’elongazione, quindi non ci sono lesioni: agli adduttori il turco, al bicipite femorale della coscia sinistra l’ex Lazio.

Di conseguenza, anche i tempi di recupero potrebbero essere molto simili. Acerbi non ci sarà quindi contro Young Boys e Juventus, ma c’è la possibilità che possa saltare anche la trasferta di Empoli per poi tornare a disposizione per Inter-Venezia del 3 novembre, magari partendo dalla panchina.

La via scelta dallo staff medico nerazzurro e dal tecnico Simone Inzaghi è quella della massima prudenza. L’obiettivo è quello di avere i due giocatori pienamente recuperati per le sfide ravvicinate a San Siro contro Arsenal (mercoledì 6) e Napoli (domenica 10).