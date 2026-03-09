Sky – Infortunio Calhanoglu: quante partite salta e come sta Thuram
Le ultime sulle condizioni dei due nerazzurri
Giornata di accertamenti medici per Hakan Calhanoglu, che oggi si è sottoposto a esami strumentali per verificare le proprie condizioni fisiche. Gli accertamenti hanno fatto emergere un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra, con la situazione che verrà valutata nei prossimi giorni.
Il centrocampista nerazzurro dovrebbe quindi saltare la sfida contro l’Atalanta. L’obiettivo dello staff medico è recuperarlo per la gara con la Fiorentina, prima della pausa, ma sarà necessario monitorare l’evoluzione dell’infortunio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le condizioni del turco andranno rivalutate.
Intanto ad Appiano Gentile si è rivisto Marcus Thuram, tornato al centro sportivo dopo l’assenza degli ultimi giorni. Il francese riparte però da una forte sindrome influenzale e serviranno ancora alcuni giorni per smaltirla completamente.
Due situazioni da tenere sotto controllo per lo staff tecnico nerazzurro in vista dei prossimi impegni. La disponibilità di entrambi sarà valutata giorno dopo giorno, con l’obiettivo di riaverli al meglio il prima possibile.