Lukaku col fiato sospeso: esame verità, Mondiale a rischio

Test fisici decisivi per volare in Qatar

Non solo l' Inter : anche il Belgio attende con ansia il ritorno di Romelu Lukaku , nuovamente ai box dopo l'ultima ricaduta muscolare e praticamente mai a disposizione da quando è tornato a Milano. Il Ct Roberto Martinez nelle prossime ore diramerà l'elenco dei 26 calciatori che saranno convocati per il Mondiale in Qatar e sul centravanti leader della nazionale regna ancora l'incertezza.

Domani sarà il giorno della verità. Lukaku è atteso da nuovi esami strumentali che dovrebbero definire lo stato di salute del muscolo dell'attaccante. In base ai risultati dei test, si saprà se Big Rom potrà far parte della spedizione. La speranza del commissario tecnico Martinez è di averlo a disposizione almeno per una partita della fase a gironi. Quella dell'Inter, di rivederlo al meglio dopo la sosta in vista di un finale di stagione rovente.