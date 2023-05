Intervenuta a Calciomercato.com, la potente agente Rafaela Pimenta ha parlato della situazione relativa al suo assistito Henrikh Mkhitaryan, infortunatosi nel derby di ritorno di Champions League dopo una grande stagione da protagonista in nerazzurro.

“L’ho sentito in questi giorni, alla fine secondo me riuscirà a recuperare e sarà in campo [nella finale di Champions League] – ha raccontato la manager che poi ha parlato anche del futuro dell’armeno -. Se firmerà dovete chederlo all’Inter, ma mi auguro di sì. Lui in nerazzurro si trova molto bene, gli piace Milano e la vita italiana. Inoltre io penso che in qualsiasi ambiente di lavoro le prestazioni siano la conseguenza di come ci si trova in un posto. Il fatto che Henrikh in questo momento stia facendo molto bene è un segnale del fatto che all’Inter si trova alla grande”. Mkhitaryan, lo ricordiamo, ha un contratto con l’Inter fino al 2024.