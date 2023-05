Nuova partnership strategia per l’Inter che nella giornata di oggi ha ufficialmente annunciato l’accordo con Skyland Group attraverso la controllata Skyland Energy, che sarà Official Solar Energy Partner del club nerazzurro fino al 2026.

“Skyland Energy – si legge nella nota –, brand leader nel settore delle energie rinnovabili e che offre impianti fotovoltaici di ultima generazione, ha scelto l’Inter per fare il proprio ingresso nel mondo del calcio, riconoscendo nel brand nerazzurro gli stessi valori e obiettivi in ambito di innovazione e sostenibilità”.

Il marchio Skyland sarà presente allo stadio San Siro, sul maxi schermo e sui LED a bordocampo durante tutte le partite casalinghe di Campionato e Coppa Italia.

A margine del comunicato, le dichiarazioni dell’AD corporate nerazzurro Alessandro Antonello: “Siamo felici di accogliere Skyland Group come nostro nuovo partner e di legarci ad un brand leader in un settore di sempre maggiore rilevanza come quello delle energie rinnovabili. Questo nuovo accordo unisce due brand innovativi e all’avanguardia, che condividono la stessa attenzione verso il futuro e la sostenibilità”.