Rimane ai box Alexis Sanchez. L’attaccante cileno dopo aver saltato Lazio-Inter a causa di un affaticamento muscolare non è ancora al meglio e nella giornata di oggi ha svolto un allenamento personalizzato lavorando a parte rispetto ai compagni. Secondo il giornalista di Sky Matteo Barzaghi non ci sarà nemmeno contro il Bologna in Coppa Italia dunque, mentre verrà rivalutato in vista di Inter-Lecce di sabato.