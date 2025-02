Infortunio Thuram, presa la decisione sulla sua presenza a Napoli

Dopo l’allenamento di oggi dell’Inter ad Appiano Gentile, si stanno tirando le somme su chi sarà presente o meno per la trasferta di Napoli, in programma sabato alle ore 18. Osservando il lungo elenco degli indisponibili, mister Simone Inzaghi sarà probabilmente costretto a chiamare ancora diversi giocatori della Primavera.

Le buone notizie arrivano però da Marcus Thuram che oggi ha svolto la seduta di allenamento con il resto dei compagni, come riportato dal giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi. L’attaccante dell’Inter è quindi pienamente recuperato per la super sfida del Maradona e starà ad Inzaghi decidere quanto farlo giocare.

Thuram ha infatti saltato le ultime due partite contro Genoa in campionato e Lazio in Coppa Italia per via di un infortunio alla caviglia che gli ha provocato molto dolore. Il pieno recupero del francese è però certamente un’ottima notizia per Inzaghi e tutti i tifosi dell’Inter che potranno contare sul loro capocannoniere in vista di questo match decisivo.