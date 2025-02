Serie A, ecco gli orari del 30° turno: il programma di Inter-Udinese

La Lega Serie A ha diramato questa mattina un comunicato con il programma per la 30^ giornata di campionato che si disputerà nell’ultimo fine settimana del mese di marzo, dopo un weekend di sosta per le gare delle Nazionali. In quel turno l’Inter se la vedrà con l’Udinese sul campo casalingo di San Siro.

La sfida tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i friulani di Kosta Runjaić si giocherà domenica 30 marzo alle ore 18. L’ultima volta che la formazione bianconera ha fatto visita all’Inter è stato a fine dicembre per gli ottavi di Coppa Italia con il successo di Lautaro Martinez e compagni di fronte al pubblico amico del Meazza.