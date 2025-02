Infortunio per Darmian: quante partite SALTA con l’Inter

La partita di Coppa Italia contro la Lazio ha regalato all’Inter la gioia per il passaggio del turno e l’approdo in semifinale dove incontrerà ancora il Milan per cercare di vendicarsi dopo il ko in Supercoppa. Tuttavia, ha lasciato anche una brutta notizia a Simone Inzaghi ed è quella relativa all’infortunio di Matteo Darmian.

Questa mattina il difensore numero 36 si è sottoposto a degli esami strumentali per capire l’entità del suo infortunio muscolare. L’esito è che dovrà restare fermo per circa 20 giorni per guarire dalla distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra.

Darmian dovrebbe quindi rientrare dopo la sosta del mese di marzo e rientrare in campo per fine marzo quando l’Inter giocherà contro l’Udinese. In questo caso l’esterno ex Torino e Manchester United salterà le partite contro Napoli, Monza e Atalanta in Serie A oltre alle due sfide di Champions League con il Feyenoord.