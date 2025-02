Un altro STOP per l’Inter: Inzaghi perde un leader

In casa Inter nel corso di questa stagione si continua ad imparare a fare i conti con una lunga serie di infortuni che stanno notevolmente frenando le possibilità di scelte e di rotazioni di Simone Inzaghi. L’ultimo ko fisico riguarda uno dei jolly della rosa nerazzurra e anche uno dei leader dello spogliatoio che resterà fuori alcune settimane.

Si tratta di Matteo Darmian che nell’ultima partita in Coppa Italia contro la Lazio si è fermato nel primo tempo per un infortunio e questo stop ha costretto Dumfries a fare gli straordinari quando invece Inzaghi aveva pensato ad un match di riposo per lui. Adesso l’Inter ha annunciato ufficialmente quali siano le condizioni del difensore numero 36.

La società di viale della Liberazione ha infatti reso noto che Darmian è vittima di una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra, come evidenziato dagli esami a cui si è sottoposto il difensore ex Torino nel corso di questa mattina all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Dovrebbe restare fermo ai box circa 20 giorni.