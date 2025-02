Chi è Doveri, l’arbitro di Napoli-Inter: con lui la peggior partita

L’Inter sta vivendo un momento della sua stagione davvero ricco di insidie e di impegni determinanti per gli esiti di questa annata, tutti quanti racchiusi in pochissime settimane. Dopo aver vinto il quarto di finale di Coppa Italia con la Lazio, sabato alle ore 18 i nerazzurri faranno visita al Napoli per uno scontro fondamentale nella corsa Scudetto.

L’AIA ha appena comunicato le designazioni proprio per il nuovo turno di Serie A nel quale è in programma anche la super sfida tra Napoli e Inter. È stato scelto come arbitro Daniele Doveri, uno dei direttori di gara più esperti del campionato ma che non rievoca grandi ricordi ottimisti per i nerazzurri e i infatti i tifosi avevano accolto con disprezzo questa notizia prima dell’ultima sua gara.

Il fischietto 47enne sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Peretti mentre il quarto uomo sarà Colombo. Al VAR sono stati designati Marini e Di Bello come suo assistente. L’ultima volta che Doveri ha arbitrato una partita dell’Inter, si è vista la peggior prestazione della squadra di Inzaghi che ha perso 3-0 a Firenze nel recupero dopo la sospensione della gara per il malore di Bove.

In generale i precedenti dell’arbitro della sezione di Roma con l’Inter non rievocano grandi successi per la Beneamata che ha vinto appena 14 partite, a fronte di 10 pareggi e 9 sconfitte nei 33 match da lui diretti. Sarà la quinta volta che Doveri arbitrerà un Napoli-Inter: un solo successo per i nerazzurri e uno per i partenopei con due pareggi ad equilibrare il bilancio.