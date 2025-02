Come vedere Atalanta-Inter gratis su Dazn in diretta e streaming

Dopo i primi tre match offerti gratuitamente a tutti i propri utenti, Dazn ha selezionato le ultime due gare di questa stagione che offrirà in chiaro a tutti i tifosi. In precedenza, ad esempio, la piattaforma aveva consentito la fruizione gratuita del match spettacolare vinto dall‘Inter all’Olimpico per 0-6 sulla Lazio in campionato.

Tra gli ultimi due incontri scelti, uno riguarda nuovamente i nerazzurri. Come anticipato da Calcio e Finanza, infatti, Atalanta-Inter del prossimo 16 marzo 2025 verrà trasmessa gratuitamente da Dazn. Il secondo e ultimo match, invece, riguarda Roma-Juventus della 31esima giornata di Serie A.

La possibilità di offrire fino a cinque partita in chiaro nel corso di una stagione, rientra nel pacchetto Try and Buy dell’ultimo ciclo di diritti televisivi acquisiti da parte di Dazn dalla Lega Serie A.

Come vedere Atalanta-Inter gratis

Per assistere gratuitamente al match tra Atalanta-Inter della 29esima giornata di Serie A, da computer e smartphone bisognerà accedere alla home del sito di DAZN, selezionare l’evento Atalanta-Inter, inserire la propria email ed eventualmente completare il processo di registrazione per poter seguire l’evento senza alcun costo.

Per quanto riguarda le Smart TV, sarà disponibile già nelle 24 ore precedenti ad Atalanta-Inter il pulsante ‘Guarda Gratis’. Una volta cliccato, bisognerà inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire l’email per poter assistere alla partita in chiaro. Atalanta-Inter sarà infine visibile gratuitamente anche su Tim Vision senza la sottoscrizione di alcun abbonamento con la piattaforma.