Altobelli: “Arnautovic? A gennaio ha rifiutato questa offerta”

Tra i principali estimatori di Marko Arnautovic in questo momento c’è sicuramente Alessandro Altobelli. L’ex celebre centravanti dell’Inter, intervistato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha spiegato di aver sempre creduto nelle qualità dell’attaccante austriaco, anche nei momenti più bui vissuti in questa stagione.

Altobelli ha inoltre svelato un’offerta molto allettante che lo stesso Arnautovic avrebbe rifiutato lo scorso gennaio pur di rimanere e dare una mano all’Inter. Queste le rivelazioni di Spillo sulle pagine della rosea questa mattina:

Sorpreso dall’exploit di Arnautovic?

“Exploit è il gol, un colpo fuori dal comune. Ma non lo è il suo rendimento: non sono sorpreso dall’austriaco. Arnautovic vale, è un giocatore da Inter. L’ho sempre pensato, ha un ruolo importante nello spogliatoio e anche dentro il campo difficilmente le sue prestazioni sono banali. Si è molto parlato di Taremi, specie a inizio stagione. Ma io ho sempre creduto che la prima vera alternativa a Thuram e Lautaro fosse Arnautovic”.

Cosa la convince di più dell’austriaco?

“Sa essere utile anche quando non segna. I compagni si fidano di lui e gli vogliono bene: visto come aggrediva i difensori? Ed è un qualcosa che gli riconoscono anche i tifosi. E so per certo che a gennaio ha rifiutato la possibilità di andare a giocare di più. Il ruolo di prima alternativa è il più difficile: deve allenarsi meglio dei titolari e aspettare…”.

Sarà un fattore scudetto?

“Sarà certamente un fattore per il tour de force. Inzaghi deve appoggiarsi a tutta la rosa. Ma può farlo con orgoglio: questo è li sentimento che deve accompagnare l’Inter, a partire da Napoli”.