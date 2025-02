Arnautovic scatta in prima fila: nuove gerarchie nell’attacco dell’Inter

La splendida rete siglata lo scorso martedì sera contro la Lazio, potrebbe aver cambiato una volta per tutte la stagione di Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, dopo essersi sbloccato con la prodezza al volo, ha mostrato un atteggiamento totalmente diverso rispetto ad altre occasioni. Giocate di classe dei migliori tempi, enorme qualità nelle giocate e soprattutto tanto sacrificio per aiutare i compagni.

Un gol che cambia parecchio anche nelle gerarchie dell’Inter in attacco. Questo perché Taremi, che già era stato scavalcato da Correa in diverse occasioni, per il big match del Maradona si ritroverà davanti pure il collega austriaco. Anzi, come scritto da La Gazzetta dello Sport, sarà proprio Arnautovic la prima arma che Inzaghi eventualmente utilizzerà a gara in corso in avanti in alternativa ai titolarissimi Lautaro e Thuram.

Sia l’ex Bologna che il Tucu si sono messi in testa di voler lasciare un ricordo dolce ai tifosi nerazzurri in questi ultimi mesi che li separano dai rispettivi contratti in scadenza con l’Inter. Entrambi, infatti, andranno via a costo zero il prossimo 30 giugno e vorranno farlo con la consapevolezza di aver dato tutto alla causa per aggiungere ancora qualche trofeo nelle proprie bacheche prima di andar via.