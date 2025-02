Il Corriere SVELA l’arbitro di Napoli-Inter: attesa l’ufficialità

Sono attese questa mattina intorno alle 12 le designazioni ufficiali della 27esima giornata di Serie A. Con 24 ore di ritardo rispetto al solito per via del turno di Coppa Italia che si è giocato negli ultimi due giorni, quest’oggi il designatore Gianluca Rocchi confermerà quelle che sono alcune indiscrezioni già circolate.

Come svelato dal Corriere dello Sport, infatti, il big match scudetto Napoli-Inter verrà affidato a Daniele Doveri. Per il fischietto della sezione di Roma sarà la quinta direzione per questa sfida: nei quattro precedenti che si sono tenuti tutti a Napoli, si sono registrate una vittoria per parte e due pareggi.