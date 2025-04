Infortunio Thuram: quante partite SALTA con l’Inter

L’Inter sta vivendo uno dei suoi momenti più intensi della stagione dal punto di vista del calendario con tantissimi impegni ravvicinati tra Champions League, Serie A e Coppa Italia. Per questo motivo il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi avrebbe bisogno di quanti più membri della rosa possibile, senza perderne nessuno.

Tuttavia, questa è una stagione in cui ci sono tanti problemi fisici nello spogliatoio nerazzurro e da diverse settimane ormai Inzaghi è costretto a fare a meno di due pedine preziose come Zielinski e Dumfries. Oggi però è arrivata anche un’altra brutta notizia ovvero il problema muscolare patito da Marcus Thuram.

L’attaccante francese salterà quindi la trasferta a Bologna in programma domenica per il campionato di Serie A. Non di dovrebbe trattare di un infortunio di grave entità e per questo la speranza dello staff medico dell’Inter e di tutti i tifosi è quella di poterlo rivedere in campo già mercoledì con il Milan per il match di ritorno in Coppa Italia.