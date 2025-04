Inter a +6 sul Napoli: i calendari a confronto per lo Scudetto

In Serie A quest’anno sta andando in scena una delle corse Scudetto più avvincenti delle ultime stagioni con Inter e Napoli che sono protagoniste di una corsa a due che pare destinata a durare fino all’ultimo istante. I nerazzurri nell’anticipo di sabato nel 32° turno hanno vinto in casa e ora sono momentaneamente a +6 sugli azzurri.

Il Napoli di Antonio Conte dovrà però ancora ovviamente provare a rispondere alla squadra di Simone Inzaghi. I partenopei scendono infatti in campo per la 32^ giornata di Serie A domani sera al Maradona contro l’Empoli per cercare un successo e tornare a -3 dall’Inter che ieri ha battuto 3-1 il Cagliari a San Siro.

Osservando i calendari delle due squadre si nota come quello del Napoli sia ovviamente più leggere in quanto senza impegni in Coppa Italia e Champions League. Gli azzurri, dopo l’Empoli, giocheranno ancora contro: Monza (trasferta), Torino (casa), Lecce (trasferta), Genoa (casa), Parma (trasferta) e Cagliari (casa).

Nelle prossime ultime 6 partite di campionato l’Inter invece ha in calendario tre match a San Siro e altrettanti lontano da casa. A livello di avversari i nerazzurri dovranno sfidare ancora le seguenti squadre: Bologna (trasferta), Roma (casa), Verona (casa), Torino (trasferta), Lazio (casa), Como (trasferta).