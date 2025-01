Infortunio Thuram, UFFICIALE: l’annuncio di Inzaghi

Nel corso della conferenza stampa andata in scena questa mattina a Riyad, Simone Inzaghi ha parlato di diversi temi alla vigilia del derby di domani sera tra Inter e Milan. Una finale di Supercoppa Italiana per quale il tecnico spera di poter recuperare uno dei calciatori più importanti della sua rosa come Marcus Thuram, costretto ad abbandonare il campo all’intervallo di Inter-Atalanta per un leggero affaticamento all’adduttore.

A tal proposito, Inzaghi ha riportato un importante aggiornamento sull’infortunio del centravanti francese rinviando ogni decisione definitiva al termine della seduta programmata quest’oggi. Queste le parole del tecnico sulle condizioni di Thuram: “Intanto vediamo come andrà l’allenamento oggi di Thuram che cercherà di allenarsi, ma come ho detto prima quando torneremo avremo 6 partite in 18 giorni. Sicuramente non prenderemo rischi, ma valuteremo”.